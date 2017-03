Juiz da Califórnia fará palestra nesta quarta, 22, em Carapicuíba

O juiz aposentado do condado de Orange, no estado norte-americano da Califórnia, Dr. Elder Randell Lee Wilkinson, será o palestrante sobre “Mediação e Conciliação” do evento sob direção da OAB Carapicuíba. O encontro acontecerá na Faculdade Estacio/FNC em Carapicuíba, na quarta-feira, dia 22, às 19 horas.

O juiz Wilkinson é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de Brigham Young, do estado de Utah, nos Estados Unidos. Ele já serviu como voluntário em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entre os anos de 1969 a 1971, e, desde 1998, ele palestra no Brasil sobre vários temas relacionados ao Sistema de Justiça americano.

A entrada do evento será um quilo de alimento não perecível.

Serviço

Data: 22/03/2017

Horário: 19 horas

Local: Faculdade Estacio/FNC – Av. Francisco Pignatari, 630 – Carapicuíba/SP

Informações: (11) 4164-3396 ou carapicuíba@oabsp.org.br