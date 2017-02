Juiz extinguiu o processo que pedia a suspensão do reajuste

O juiz José Tadeu Picolo Zanoni extinguiu na tarde desta quarta, 8, o processo (Ação Popular do PSOL) que pedia a suspensão liminar do reajuste das tarifas. Segundo ele, não foi demonstrado o prejuízo ao patrimônio público (conforme prevê o artigo 1 da ação popular).

Ocorre que a própria constituição federal apresenta a hipótese de ação popular contra ato que atente contra a moralidade administrativa (aí incluído ato realizado em desacordo com a lei).

O PSOL vai ingressar com recurso assim que a decisão for publicada.

No último dia 10, o PSOL protocolou uma Ação Popular com pedido liminar para a suspensão do reajuste tarifário do serviço de transporte coletivo municipal. No mérito da ação foi pleiteado a anulação do Decreto por meio do qual se efetivou o aumento, bem como da Lei nº 4.693/15, por meio da qual o prazo das atuais concessões do serviço foi estabelecido.