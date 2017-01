Juiz pede hipoteca do Campus Narciso para pagamento dos salários atrasados dos professores do Unifieo

Os professores ainda não receberam os salários atrasados e o décimo terceiro do Unifieo. Os salários estão quatro meses atrasados.

De acordo com os professores se não houver pagamento de salários a greve continuará neste primeiro semestre de 2017. Devido ao grande número de professores em greve, o último semestre de 2016 não foi concluído por muitos alunos.

O Sindicato dos Professores entrou com um ação na justiça do trabalho para que a Instituição pagasse os salários. Pediu arresto do campus Narciso. O juiz da quarta vara do trabalho de Osasco decidiu pela hipoteca do Campus Narciso (do Direito) que fica na rua Narciso Sturlini. O juiz determinou que o pagamento fosse efetuado em dez dias. O prazo venceu em 23 de dezembro de 2016.

A decisão judicial não foi cumprida. Neste sentido, os professores não receberam nada.

Ainda de acordo com os professores, houve desbloqueio pela Instituição de valores do FIES que estava atrasado há mais de seis meses. Mesmo assim, não pagaram professores.