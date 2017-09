Juíza de Barueri é atropelada por motociclista alcoolizado em Itu

A juíza Érika Izídio Szpektor, de 39 anos, que foi atropelada por um motociclista enquanto andava de bicicleta na estrada dos Romeiros, no último fim de semana, em Itu (SP), contou à reportagem disse ao site de notícias G1 que o motociclista estava “nitidamente alcoolizado”.

A juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em Barueri lembra que estava pedalando na estrada – que é um local muito usado por ciclistas para treinamento – quando um motociclista com uma pessoa na garupa foi fazer uma curva na descida, invadiu a faixa onde ela estava e a atingiu.