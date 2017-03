Jurista Luiz Flavio Gomes fará palestra sobre a Lava Jato em Carapicuíba

Na terça-feira, dia 28, Dr. Luiz Flavio Gomes, abre a semana com a palestra “Lava Jato” Estado de Direito e o Futuro do Brasil. Ele é Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri e Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP.

Dr. Gomes é presidente do Instituto Avante Brasil (IAB), jurista e professor em vários cursos de pós-graduação nacionais e internacionais, entre eles a Facultad de Derecho de la Universidad Austral, em Buenos Aires, na Argentina. Ele já publicou mais de 57 livros na área jurídica e atuou como Promotor de Justiça em São Paulo, de 1980 a 1983; Juiz de Direito, de 1983 a 1998; e Advogado, de 1999 a 2001.

Na quarta-feira, dia 29, os advogados terão a chance de pensar em um aperfeiçoamento em suas carreiras com a palestra “Para que serve o Coaching para Advogado?”. O evento será conduzido por Maria Olívia Machado e Ana Lucia Barros, elas são Career, Executive, Professional, Positive e Personal coach, certificadas pela Sociedade Brasileira de Coaching.

Maria Olívia é formada em Direito, com atuação na área da advocacia empresarial é também mestre em Direito Internacional, com livro publicado nesta área. A profissional palestra sobre os mais diversos temas relacionados ao desenvolvimento de liderança, competências, equipes, captação e fidelização de clientes e planejamento de carreira e é colunista no site Advogado Corporativo da Revista Exame.

Ana Lucia tem cursos nas áreas de Desenvolvimento de Pessoas, Carreira, Liderança, Gestão de Processos e Gerenciamento de Projetos pela Fundação Dom Cabral – FDC e de Liderança Emocional pela Case Western Reserve University. Ela também foi executiva com mais de 20 anos de experiência em gestão de departamentos jurídicos de empresas de médio e grande porte. Especialista em Direito do Consumidor pela PUC-SP e com MBA em Direito Empresarial pela FGV.

A semana fecha na quinta-feira, dia 30, com o advogado e coordenador da Comissão de Direito Eletrônico da OAB Carapicuíba, Dr. Danilo F.M. Gregório, falando sobre “Marco Civil da Internet e Crimes Digitais”.

Todos os eventos terão início às 19 horas na Casa do Advogado, no centro de Carapicuíba. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Palestra: “Lava Jato” Estado de Direito e o Futuro do Brasil – Dr. Luiz Flavio Gomes

Data: 28/03/2017

Horário: 19 horas

Local: Casa do Advogado – Av. Fernanda, 75, centro, Carapicuíba.

Informações: (11) 4164-3396 ou carapicuíba@oabsp.org.br

Palestra: “Para que serve o Coaching para Advogado?” – Maria Olívia Machado e Ana Lucia Barros

Data: 29/03/2017

Horário: 19 horas

Local: Casa do Advogado – Av. Fernanda, 75, centro, Carapicuíba.

Informações: (11) 4164-3396 ou carapicuíba@oabsp.org.br

Palestra: “Marco Civil da Internet e Crimes Digitais” – Dr. Danilo F.M. Gregório

Data: 30/03/2017

Horário: 19 horas

Local: Casa do Advogado – Av. Fernanda, 75, centro, Carapicuíba.

Informações: (11) 4164-3396 ou carapicuíba@oabsp.org.br