Justiça cassa mandato do prefeito de Cotia Rogério Franco; Cabe recurso

A Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito de Cotia, Rogério Cardoso Franco (PSD), e de seu vice, Almir Rodrigues da Rocha (PSDB), informou o SPTV da Rede Globo. Os dois negaram as acusações e disseram que vão esperar o julgamento do recurso no cargo.

Os dois políticos da cidade da Grande São Paulo também perderam o direito de se candidatar a cargos públicos nos próximos oito anos.