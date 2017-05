Justiça decide que proprietário de imóvel não pode suspender fornecimento de água por inadimplência de aluguel de osasquense

A Defensoria Pública obteve na Justiça uma decisão que garante a uma moradora de Osasco o retorno do fornecimento de água para sua residência, após uma suspensão de 3 meses. O proprietário do imóvel onde ela mora havia decidido unilateralmente interromper o serviço como forma de pressão para que ela quitasse mensalidades do aluguel em atraso. A ação da Defensoria Pública foi baseada na constatação de ilegalidade da conduta daquele proprietário.

Na ação, o Defensor Público Diego Vale de Medeiros classificou a atitude do dono do imóvel como medida coercitiva desproporcional, não-razoável e ilegal. “Não pode o requerido, que sequer é concessionária de serviços públicos de fornecimento de água, proceder a cortes, a fim de coagir os consumidores ao pagamento, já que se trata o seu fornecimento de um dos direitos integrantes da cidadania”, afirmou o Defensor.

A moradora alugou a casa em março de 2014, junto com seu então companheiro. No entanto, no final de 2016 o casal se separou e ela permaneceu na casa com os dois filhos, passando a enfrentar dificuldades financeiras. Mesmo após um acordo com o locador, que reduziu o valor do aluguel, ela não conseguiu pagar em dia as mensalidades. O proprietário da casa, então, decidiu suspender o fornecimento de água para pressionar a inquilina a saldar a dívida. “Em tal situação, o requerido está abusando do seu direito, exercendo a autoexecutoriedade, o que somente é permitido à Administração Pública e às concessionárias de serviço público”, sustenta o Defensor. “Se não houve o pagamento, incumbe ao requerido adotar providências que a lei lhe assegura para efetuar a cobrança do que lhe é devido. O que não se pode admitir nem permitir é que o locador realize a sua própria justiça”, acrescenta. Na ação, a Defensoria solicita a retomada imediata do serviço de fornecimento de água, além de indenização por danos morais.

Na decisão, proferida em 17/4, o Juiz Fernando Dominguez Leal determinou em o reestabelecimento do serviço em um período de até 24 horas, sob pena de multa diária.