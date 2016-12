Karen Gaspar pode ficar presa no Batalhão de Choque ou em prisão domiciliar

A ex-vereadora Karen Gaspar (ex-vereadora, porque ela renunciou ao cargo) solicitou à Justiça que caso seja necessário se entregar à polícia, que a prisão seja cumprida em Sala de Estado Maior feminino no Batalhão de Choque, por ser advogada, conforme comprovado na petição. O Ministério Público apresentou manifestação constando ” nada a opor”. Na ausência de vaga Batalhão de Choque, não se impõe a transferência automática para prisão domiciliar, o que só ocorre se não existir qualquer sala com as mesmas características que possa acomodar a advogada.

Ela também pediu para que fosse revogada a prisão preventiva. Quanto ao pedido de revogação da prisão, apesar do exposto no pedido inicial, persistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, ou seja, a prisão não foi revogada.