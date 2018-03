kel Larangeira, realiza workshop mulher extraordinária em Osasco

A osasquense fará um encontro para mulheres na cidade, o objetivo é empoderar o universo feminino

TENSÃO

O MIS – Museu da Imagem e do Som promove a primeira mostra individual de Erwin Olaf no Brasil. Olaf é um artista multidisciplinar holandês que trabalha no campo da fotografia, videoinstalações e esculturas. Sua obra busca reconhecer traços essenciais da vida contemporânea, como o isolamento e a solidão, as barreiras de comunicação que separam os indivíduos, a busca frustrada por prazer, o embate de desejos, a velocidade da passagem do tempo e os padrões impostos pela publicidade e pela indústria da moda. Com curadoria de Talita Virgínia e Cristiane de Almeida, e com apoio do Consulado Geral dos Países Baixos em São Paulo, “Tensão” exibe vinte e duas fotos e sete videoinstalações produzidas pelo holandês nos últimos quinze anos. A exposição foi aberta dia 11 de Março e fica disponível até 8 de Abril, com horário de visitação das 12h às 20h de Terça-feira à Sábado e das 11h às 19h aos Domingos, no 1º andar do MIS, situado na Av. Europa n° 158, Jardim Europa – São Paulo. Os ingressos custam R$ 10 e às Terças-feiras a entrada é gratuita.

SAMBA ROCK DE OZ

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura, realiza no Domingo, 25, a segunda edição de 2018 do Samba Rock de Oz, de Quebrada em Quebrada. Nesta edição haverá discotecagem com as equipes e DJs Nuta, Zinho e Renatinho, apresentações de danças e aulas de samba rock e passinho, além de feira de artesanato e área de recreação infantil. O evento acontece das 13h às 18h, no Ginásio de Esportes Ives Tafarello, situado na Av. das Flores n° 1161, Jardim das Flores – Osasco. Entrada gratuita.

COTIDIANO CONTEMPORÂNEO

A exposição “Cotidiano do Contemporâneo” do artista Iberê Romani, reúne vinte e quatro quadros que retratam cenas capturadas no dia a dia, desde crianças no parque e mesas de bar até paisagens de ruas desertas. O tema central são os flagrantes da intimidade urbana que convidam o espectador a perceber a sutil beleza na simplicidade das ações diárias. Depois de uma intensa pesquisa sobre o comportamento humano, o artista conseguiu transpor para a pintura em guache um resultado semelhante ao do registro fotográfico – sem perder as possibilidades criativas que o pincel e a tinta, manuseados por mãos experientes e criativas, são capazes de oferecer. Diante das muitas telas que o mundo moderno oferece, o autor propõe uma reflexão sobre o modo de ver a vida e reafirma a necessidade de buscarmos no olhar do outro o encanto e as singularidades em um mundo de infinitas possibilidades. A mostra fica em cartaz até o dia 9 de Abril, com horário de visitação das 9h às 18h de Segunda-feira à Sexta-feira e das 9h às 17h aos fins de semana, no Sesi Osasco, situado na Avenida Getúlio Vargas n° 401 – Jardim Piratininga – Osasco. Gratuito.

TRAIR E COÇAR É SÓ COMEÇAR

Uma das peças mais aclamadas dos palcos brasileiros chega a Barueri, neste sábado, 24. Com mais de seis milhões de expectadores, mais de nove mil apresentações, quatro vezes no Guiness Book, Prêmio Quality Cultural e homenageada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Encenada há mais de trinta anos, a comédia de Marcos Caruso é baseada na suspeita de múltiplos adultérios, aonde a personagem principal, a empregada doméstica Olímpia, envolve seus patrões e dois casais em diversas confusões. A apresentação acontece às 20h, no Teatro Municipal de Barueri, situado na Rua Ministro Raphael de Barros n° 255, Jardim dos Camargos – Barueri. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou através do site www.bilheteriaexpress.com.br

WORKSHOP MULHER EXTRAORDINÁRIA

O Instituto Poderosa Maria, realiza neste Sábado, 24, o Workshop Mulher Extraordinária, um evento que visa ajudar mulheres melhorarem seus relacionamentos, vencerem problemas financeiros e criarem um negócio do zero. O objetivo é transformar os relacionamentos, vida financeira e despertar seus talentos para desenvolver negócios que prosperem e façam diferença no mundo. Estão programadas palestras – sendo uma das palestrantes nossa colaboradora Kel Larangeira que assina a página Universo Poderosa – dinâmicas, aplicação de ferramentas de autoconhecimento e sorteio de brindes. O encontro começa às 15h, no Hotel Best Way, localizado na Avenida Dionísia Alves Barreto n° 300, Jardim Bela Vista – Osasco. O preço do ingresso individual é R$ 250 e o ingresso duplo R$ 400. Para participar é necessária a inscrição no site http://poderosamaria.omb10.com/workshop