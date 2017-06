Kinoplex dá 1.000 ingressos de cinema em promoção

Prestes a completar 100 anos de história, o Kinoplex – maior exibidor nacional – lança a promoção “100 anos de magia e emoção”, que dará 100 ingressos de cinema a dez pessoas.

Para participar, os interessados deverão adquirir o Combo Centenário, composto por um balde de pipoca promocional e um refrigerante de 700ml e se cadastrar na promoção, por meio do site do Kinoplex, até o dia 31 de julho. Todo o cliente que comprar o Combo Centenário ganhará um copo exclusivo com ícones do cinema. São 3 modelos colecionáveis.

A promoção é válida de 15 de junho a 31 de julho de 2017 e o resultado será publicado na página do Kinoplex no dia 10 de agosto. Para mais informações, acesse www.kinoplex.com.br.