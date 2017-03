Kong, a ilha da Caveira

Um ex-militar viaja com um grupo de desbravadores até a Ilha da Caveira, onde seu irmão desapareceu enquanto procurava o Titan, soro que teria o poder de curar doenças.

Um ex-militar viaja com um grupo de desbravadores até a mística Ilha da Caveira, onde seu irmão desapareceu enquanto procurava o Titan, soro que teria o poder de curar todas as doenças. Além de resgatar o irmão, o homem irá enfrentar as criaturas que habitam o local. A equipe de exploradores se aventura nas profundezas da ilha desconhecida no Pacífico, que é tão bonito quanto traiçoeira, sem saber que estão atravessando para o domínio do mítico Kong.

King Kong deve ser, talvez, um dos personagens que mais tiveram longas em Hollywood. Essa nova obra, A Ilha da Caveira, já é a oitava em que o gorila gigante está presente. Dessa vez a tentativa foi tentar encontrar um víeis “pé no chão” para essa fantástica história.

No longa James (Tom Hiddleston) viaja com um grupo formado por cientistas, militares e aventureiros até uma mítica Ilha. A missão seria explorar a intocada região que se encontra no oceano Pacífico. Mas logo que chegam percebem que a ilha é habitada por criaturas assustadoras como o poderoso Kong. Então, o que seria uma missão de descobertas se torna uma busca pela sobrevivência.

O roteiro de Max Borenstein, Dan Gilroy e Derek Connolly até metade do filme consegue encontrar uma forma de dar veracidade a história contada, no entanto, quando o filme chega até a Ilha da Caveira, o tom fantástico acaba entrando em conflito com a linha até então seguida, dando em alguns momentos, até vontade de rir diante do que vemos. Outro problema do roteiro é não conseguir desenvolver os personagens de forma ideal principalmente o casal protagonista, quem acaba se destacando são os soldados que são responsáveis pelo alivio cômico e pelos melhores diálogos ao longo do filme. Além disso, alguns assuntos que pretendem ser levantados em forma de crítica, como o propósito da guerra, o homem contra a natureza, por exemplo, nunca é explorada de forma convincente.

Já o diretor Jordan Vogt-Roberts (Os Reis do Verão), entrega um blockbuster alucinante, mas elegante, com referências a clássicos dos anos 80/90, e com um acabamento primoroso na fotografia, montagem, direção de arte, efeitos visuais, tudo funciona para dar agilidade na narrativa. As cenas de ação, com diversos ângulos dá para o filme um formato de vídeo clip extremante vibrante (hipnotizante). Não seria diferente, já que a trilha sonora é muito forte e presente durante todo o filme.

Como já foi dito, ainda que alguns assuntos relevantes que estão em camadas mais profundas do filme não sejam tão explorados, a presença deles ali confere ao longa um peso interessante, e faz da película algo bem acima da média para os filmes pops lançados ultimamente. Se você conseguir embarcar na aventura, é o típico filme de diversão garantida.

Vale uma menção a um algum detalhe relevante, que merece sua atenção, o filme é ou tenta ser inclusivo na diversidade de atores no elenco, tem: orientais, negros, latinos, jovens, velhos, homens, mulheres, todos bem distribuídos. A mulher tem a figura mostrada como uma guerreira, mesmo na trama ela não sendo militar, como outros personagens. Essa ainda pequena, mas importante mudança é o reflexo dos inúmeros protestos levantados a certa da indústria hollywoodiana de ser “preconceituosa”, fato levantado quando o Oscar foi acusado de ser branco e os especialistas relataram que o Oscar só é o reflexo da indústria de Hollywood, enfim, é sem dúvidas um importante avanço.

Kong: A Ilha da Caveira consegue ser quase perfeito no que se propôs entregar e por isso é uma excelente escolha para bons momentos de prazer no cinema.