La La Land ou Moonlight?

Premiação do Oscar 2017 foi marcada por gafe de atores veteranos. Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram que o melhor filme era La La Land – Cantando Estações no lugar de Moonlight

A noite mais esperada pela indústria e amantes do cinema do ano foi memorável, infelizmente pela razão errada. O musical La La Land foi anunciado como ganhador no lugar do verdadeiro vencedor, Moonlight. Uma suposta troca de envelopes no momento de anunciar uma das categorias mais importantes da noite: A de melhor filme, ficará marcada para sempre na história do Oscar.

Houve comemoração na plateia e três pessoas do elenco de La La Land chegaram a discursar. Foi quando uma movimentação no palco levantou a suspeita. Um produtor interrompeu a fala para dizer: “Na verdade, nós perdemos”. Responsáveis pela troca de envelopes serão afastados de seus cargos e não participarão mais de qualquer tipo de cerimônia segundo a assessoria do Oscar.

Moonlight,: So a luz do luar, grande ganhador da noite conta a história de três momentos da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami. Do bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas, este é um poético estudo de personagem.

Quando questionado como o diretor Barry Jenkins sobre como esperava que as pessoas reagissem à seu filme ele disse: Supomos saber tudo sobre personagens como Chiron, ou Paula. Julgamos essas pessoas sem conhecê-las. Podemos ver essas pessoas no metrô ou no ônibus e achar que não temos nada em comum com elas. Aquele homem musculoso, de rosto fechado, nunca foi um menininho que amava dançar na frente do espelho. Roubamos dessa pessoa esse aspecto de sua humanidade. Então, espero que, depois de assistir ao filme, da próxima vez que encontrarem alguém assim, pensem quem aquela pessoa poderia ter sido, ou quem foi. Talvez seja apenas uma fachada, erguida para se proteger do mundo exterior.

O musical La La Land por sua vez, talvez o favorito da noite, tem uma abordagem diferente. O longa descreve a história de um pianista de jazz Sebastian (Ryan Gosling) que ao chegar em Los Angeles o conhece a atriz iniciante Mia (Emma Stone) e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem fama e sucesso.

“Tivemos três meses para nos preparamos, o que é muito mais tempo do que o normal. Até onde eu sei, nós trabalhamos como as coisas eram feitas antigamente na época dos estúdios. O dia foi dividido entre tocar piano, dançar, trabalhar nas músicas e ensaiar o roteiro [durante quatro horas por dia]. Foi uma experiência muito imersiva e muito divertida”, declarou Ryan Gosling sobre os bastidores do filme.