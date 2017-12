Ladrão é preso após roubar celular e cair do telhado de uma casa em Presidente Altino

A Polícia Militar , por meio do 14º Batalhão, realizou nesta terça, 26, às 15h36min na Rua Ida Madeira Caputo no bairro de Presidente Altino em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo.

Em atendimento de ocorrência, a equipe de policiais, em contato com a vítima que informou ter sido roubada, por um indivíduo que utilizou de uma faca, onde através de ameaça levou seu celular, se evadindo a pé após o ato, ao serem passadas as características e sentido tomado deste, a guarnição de policiais iniciou o patrulhamento e obteve êxito em abordá-lo dentro de uma residência, após tentar se evadir pelos telhados das casas e acabar caindo no interior de uma delas, onde acabou permanecendo detido. O indivíduo devido às escoriações sofridas pela queda foi socorrido ao Hospital Regional de Osasco, onde permaneceu sob Escolta dos Policiais, posterior após atendimento médico, foi conduzido ao Distrito Policial.