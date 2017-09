Ladrão quebra telha para furtar comércio no centro de Barueri

Um indivíduo foi detido em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Barueri na manhã de domingo, 24, na rua Duque de Caxias, bairro Centro.

Os guardas estavam e patrulhamento e avistaram um estabelecimento comercial com o alarme acionado.“Ao adentrar o comércio notamos a presença de um indivíduo em seu interior, indagamos o que ele estaria fazendo e o rapaz disse estava trabalhando, porém notamos que havia uma telha descoberta e o forro estava danificado”, comentaram os agentes de segurança.

E.A.S., 36 anos, foi revistado e nada de ilícito foi localizado. O proprietário do comércio fez contato com os guardas municipais e informou que o telhado do comércio não estava danificado anteriormente e que os danos deviam ter ocorrido naquela manhã.

A ocorrência foi registrada no distrito policial e o meliante permaneceu à disposição da Justiça.