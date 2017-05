Ladrões batem carro roubado tentando fugir da GCM em Alphaville

No início da madrugada de sexta-feira, 26, a Guarda Civil Municipal de Barueri deteve três indivíduos e apreendeu um adolescente em flagrante na alameda Araguaia no bairro de Alphaville.

Os guardas civis estavam em patrulhamento e foram informados por um motoqueiro que quatro indivíduos em um veículo de cor vermelha estavam praticando roubo a transeuntes no ponto de ônibus nas proximidades.

“Deparamos com o veículo de marca Nissan/Livina de cor vermelha em alta velocidade sentido Rodovia Castelo Branco, de imediato iniciamos o acompanhamento e na alça de acesso da Rodovia, o automóvel perdeu o controle atravessando o canteiro central da rotatória e colidindo com a guia”, comentaram os agentes de segurança.

T.M.B.M., 23 anos de idade, R.M.F., 20 anos de idade, M.A.S.F., 23 anos de idade e o jovem L.L.S., 17 anos de idade foram revistados e nada de ilícito foi localizado. Na consulta da placa do automóvel constou queixa de roubo pelo município de Carapicuíba na noite anterior.

Em interrogatório R.M.F., e o jovem infrator L.L.S., confessaram a prática do roubo do carro e salientaram que buscaram T.M.B.M., e M.A.S.F., e deslocaram para o município de Barueri, onde praticaram diversos roubos.

As partes foram conduzidas até o distrito policial da cidade, após o registro do caso, a Autoridade de plantão fez a apreensão e entrega do carro para o proprietário, os meliantes permaneceram à disposição da Justiça e o menor infrator foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude.