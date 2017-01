Ladrões fazem arrastão em ponto de ônibus em Barueri

A Guarda Civil Municipal de Barueri deteve um indivíduo e apreendeu um adolescente em flagrante na rua Anhanguera, no Centro, na noite de sábado, 7.

Os guardas foram informados via rádio de comunicação que dois indivíduos haviam feito um arrastão em um ponto de ônibus, roubando três celulares, uma jaqueta e uma bolsa feminina com pertences pessoais. Em contato com as vítimas, informaram as características e iniciaram um patrulhamento nas imediações. “Deparamos com os meliantes próximos ao local do crime, eles estavam tentando se evadir a pé com destino ao Centro de Barueri”, comentaram os guardas.

L.F.F.A., 18 anos estava com os aparelhos de celular e D.C., 17 anos de idade estava com a jaqueta e a bolsa com pertences pessoais. Os ladrões foram conduzidos até a Delegacia onde foi feito o reconhecimento total como autores do crime por parte das vítimas.



O caso foi registrado como Roubo Consumado/Ato Infracional, os pertences avaliados em cerca de R$ 2250,00 foram entregues aos proprietários e os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça.