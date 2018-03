Lance Livre

TJD não muda!

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo convocou o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, o goleiro Jailson, o volante Felipe Melo, o atacante Dudu, além de Alexandre Matos para explicarem as polêmicas do clássico.

Não é a primeira vez que o TJD quer virar o centro das atenções. Querer ouvir um jogador por causa de reclamação normal de jogo quando time perde passa de qualquer limite aceitável. O futebol está cada dia mais chato, daqui a pouco todos vão ter que jogar mudos em campo.

Risco Neymar

O Paris Saint-Germain confirmou que o craque Neymar passará por uma cirurgia para corrigir a fissura no quinto metatarso do pé direito. A operação será realizada neste fim de semana, no Brasil. A cirurgia será conduzida pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O tempo previsto de recuperação é de até dois meses, o que possibilitaria ao atacante voltar aos campos em maio, um mês antes da Copa do Mundo. O momento é tenso para o torcedor brasileiro, até porque, Neymar é o principal jogador do Brasil que vai disputar o mundial de seleções. Acredito que retornando em maio, o craque consegue se recuperar clinicamente, a questão é o ritmo de jogo que estará abaixo dos demais. A Seleção Brasileira ainda é muito dependente do futebol de Neymar.

Pressão sem fim!

O técnico Dorival Junior segue muito pressionado no São Paulo, mesmo após a vitória deste meio de semana em casa pela Copa do Brasil. Uma pressão gerada pelo próprio clube que mostra uma falta de convicção tremenda. Caso sofra derrota o treinador pode cair e acabar com qualquer ambiente dentro do vestiário, perdendo completamente a autoridade perante os demais. Ou os dirigentes do São Paulo tomam coragem e dispensa o treinador ou garantem de forma convicta que Dorival Junior é o técnico do São Paulo na temporada 2018. Agora na situação que está quem perde é o clube.