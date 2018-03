Lance Livre

Regras para Copa do Mundo

A FIFA e o Grupo Globo, detentora dos direitos de transmissão do mundial de seleções, divulgaram algumas regras referente ao maior evento esportivo que ocorre neste ano, a Copa do Mundo. De acordo com o comunicado, estão autorizadas as exibições públicas das transmissões do Grupo Globo (TV Globo e canais SporTV) dos jogos da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018 através de aparelhos televisores ou telões instalados em bares, restaurantes, hotéis, shopping centers, aeroportos e outros estabelecimentos públicos, bem como em praças, praias, estádios ou outros locais públicos com capacidade inferior a 5.000 (cinco mil) pessoas.

O regulamento da FIFA para Eventos de Exibição Pública da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018(TM) bem como a plataforma para solicitação da licença já estão disponíveis e podem ser acessadas através do site da Fifa.

Novo mundial de clubes

A Fifa já iniciou o debate para discutir a possibilidade de organizar um Mundial de Clubes a cada quatro anos, com 24 participantes. A proposta é que a competição substitua a Copa das Confederações, que teve sua última edição disputada em junho do ano passado na Rússia.

A decisão sobre o novo formato do torneio, porém, está longe de ser tomada. As federações nacionais de futebol da Europa são frontalmente contra. A América do Sul e a África são os continentes mais entusiastas da ideia. Vários formatos chegaram a ser debatidos, nenhum com profundidade.