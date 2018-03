Lance Livre

Valdívia aplaudido…

Um dos jogadores mais exaltados pela torcida do São Paulo em 2018, para não dizer o único até o presente momento, Valdívia deu uma prova de que pode ajudar o time a superar as dificuldades. Com um gol e participação em outros dois, ele fez o time paulista atropelar o CRB e vencer por 3 a 0, no estádio Rei Pelé, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

PM veta!

Após a Polícia Militar vetar a realização de Bragantino x Corinthians às 11h (de Brasília) deste domingo, no Pacaembu, pelo mata-mata do Campeonato Paulista, e o Palmeiras se queixar de ter que atuar no Pacaembu ao invés do Allianz Parque contra o Novorizontino, a FPF (Federação Paulista de Futebol) mudou os dias e horários das partidas das quartas de final do Estadual.

A PM também vetou a realização de jogos de Corinthians e Santos na quarta-feira (21), mesmo realizados em cidades diferentes. Com essas mudanças, o Palmeiras poderá atuar no Allianz Parque ao invés do Pacaembu, como planejava. Caso tivesse que atuar na terça, a equipe alviverde não poderia usar sua arena, que estaria ocupada por um evento da WTorre.

Já o São Paulo agora é a equipe que abre as quartas, pegando o São Caetano, fora de casa, no sábado, às 16h (de Brasília).

Vitória em Casa!

Na estreia diante de sua torcida, o Corinthians venceu a primeira na Copa Libertadores de 2018. Nesta quarta-feira, debaixo de chuva durante boa parte do jogo, o time alvinegro teve dificuldades, mas conseguiu bater o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2 a 0.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança do grupo 7, com quatro pontos, ultrapassando justamente o Deportivo Lara, que ficou com três. Independiente-ARG e Millonarios-COL, que completam a chave, se enfrentaram nesta quinta pela segunda rodada. Mas até o fechamento desta edição o jogo não havia terminado.

Derbi fora de campo!

O presidente do Palmeiras Mauricio Galiotte, se posicionou contra a partida do Bragantino, na capital paulista, contra o Corinthians e teve discussão acalorada com o presidente Andres Sanchez. Por outro lado, o presidente corintiano rebateu Galiotte, alegando que o palmeirense estava pensando apenas nele, e não no campeonato ou nos clubes de menor expressão. Com isso, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, precisou intervir para acalmar os ânimos. Logo depois, Galiotte deixou clara sua insatisfação. “Eu acho que isso (venda do mando de campo) cria um desequilíbrio técnico, sim. Mas mais importante do que isso: depõe contra o campeonato. A gente não precisa passar por isso”, disparou o cartola.