Lance Livre

O Palmeiras atropelou o Novorizontino na última quarta-feira, no Allianz Parque, dono da melhor campanha, o Verdão sacramentou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista com bela atuação. Depois de vencer no interior por 3 a 0, a equipe de Palestra Itália goleou o Novorizontino por 5 a 0, na arena. Foram quatro gols só no primeiro tempo. Bruno Henrique, Keno, Willian, Dudu e Papagaio marcaram.

Fora do Allianz Parque

A sua casa tem sido um grande aliado do Palmeiras dentro da competição, porém, nas semifinais o Verdão terá que superar a dificuldade de não jogar dentro da sua Arena. Isso porque, o Allianz Parque estará ocupado com Shows, contratos já previamente feitos pela WTorre. É um prejuízo considerável já que o Palmeiras tem uma química importante com seu estádio. O Palmeiras vai mandar seu jogo no Pacaembu, um palco que o time já ganhou muito, no entanto, sem dúvida, não terá a mesma força de atuar dentro do Allianz Parque.

Valdívia fora!

O meio campista do São Paulo Valdívia está fora do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O atleta passou por exames nesta quarta-feira e teve detectado um pequeno estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Globo abre programação…

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, que os dois jogos da final da Superliga feminina terão transmissão ao vivo da TV Globo. As partidas serão realizadas nos dias 15 e 22 de abril, às 10h, em locais a serem definidos após o término das semifinais da competição. O playoff semifinal é disputado em melhor de cinco jogos e tem como confrontos Praia Clube (MG) x Osasco e Rio de Janeiro x Minas (MG).

Faz parte do show…

O lance mais comentado do duelo São Paulo x São Caetano, sem dúvida, foi o erro decisivo do goleiro Paes, que não resistiu e foi às lágrimas com a derrota do Azulão por 2 a 0. Aos 19 minutos do segundo tempo, ele saiu jogando mal e entregou a bola nos pés do centroavante colombiano Tréllez, que anotou o primeiro gol da partida. Paes chegou a mencionar a seguinte frase: “Agora vou ter que olhar para a minha esposa e dizer que sou culpado pela eliminação e o fim do sonho de nossa equipe”.

Evidente que o erro de Paes foi fundamental para a classificação do São Paulo, mas no futebol é assim, erros acontecem e não porque escolhemos errar e sim porque é algo natural em qualquer setor da vida. Afinal, somos seres humanos e sujeitos a falhas, mas o Paes, não pode sair como único vilão, fez um bom campeonato e outros acertos vão ocorrer, não pode ser crucificado.