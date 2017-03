Lateral direito convocado por Tite morou em Osasco. Seleção Brasileira tem dois osasquenses

O lateral direito Mariano, do Sevilla, da Espanha, foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico Tite. Ele ocupará a vaga de Daniel Alves, suspenso pelo acúmulo de dois cartões amarelos.

Mariano faz parte de uma lista de atletas observados constantemente pela comissão técnica. Em fevereiro deste ano, durante viagem pela Europa, foi observado in loco por Tite e Edu.

Na manhã desta sexta, o coordenador Edu Gaspar entrou em contato com o jogador e o clube espanhol, que liberou sua convocação.

A Fifa pede que os atletas da Europa sejam chamados até 15 dias antes da data de apresentação, porém, com a liberação do clube, a convocação é permitida.

O jogador chegará a São Paulo neste sábado, em horário ainda não confirmado.

Agora a seleção conta com dois osasquenses: Ederson, o goleiro reserva e Mariano.

O lateral direito Mariano Ferreira Filho nasceu em São João, Pernambuco e com menos de um ano de idade chegou em Osasco. É filho de uma família numerosa, 11 irmãos, e seus pais Mariano Ferreira e Celina Lourenço, ainda residem em Osasco.

Na sua infância, no seio de uma família humilde não passou fome mas enfrentou muitas dificuldades. Aos 8 anos ingressou na escolinha do professor Meira, na época com atividades no campo do Osasquinho.

Sua estrela começou a brilhar quando foi aprovado, com 16 anos, no Guarani de Campinas. E dali acabou no Cruzeiro, Ipatinga e Atlético Mineiro onde despertou a atenção de outros clubes.

Do Galo Mineiro foi para o Fluminense, onde tornou-se campeão Brasileiro de 2010. Por seu desempenho na competição, recebeu a bola de prata da Revista Placar como o melhor lateral direito do campeonato e na sequência foi convocado para a Seleção Brasileira.

Na europa jogou no Bordeaux da França e atualmente está no Sevilla da Espanha. Mariano já despertou o interesse de Roma, Inter de Milão, Bayern de Munique e Barcelona.