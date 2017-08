Leilão da Caixa oferece imóveis com 80% de desconto na Região Oeste

Acontece desde o dia 8 deste mês o leilão, presencial e online, de imóveis da Caixa Econômica Federal, organizado pela empresa Sato Leilões. São mais de 220 lotes em mais de 10 cidades, com até 80% de desconto que estarão disponíveis para arremate até o dia 19 de agosto, às 10h.

Entre as cidades com imóveis disponíveis estão Barueri, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mogi das Cruzes, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e no Grande ABC, em Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo e São Caetano.

Um dos imóveis está localizado no condomínio Park Club e Residence, na rua Santo Antonio, nº 597, no bairro Bela Vista, com cerca de 96 m². O imóvel é composto por 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, sacada e cozinha.

No site da empresa leiloeira o valor de lance inicial é de R$ 405.765,05, na comparação de preço com outro imóvel similar a este o desconto pode ser superior a 15%. O item encontrado em outro site de compra e venda de apartamentos o valor de uma unidade é de R$490 mil, uma diferença de R$ 84.235,05 em relação ao lance inicial do lote.

“Os produtos de leilão são sempre ótimas oportunidades para quem busca realizar uma compra. Os valores abaixo de mercado são atrativos e os itens sempre estão em boas condições de uso. Como o leilão também será online é possível que qualquer pessoa participe através do site da Sato Leilões”, explica o leiloeiro Sato Jr, diretor da Sato Leilões.

Uma novidade para o leilão da Caixa é que o pagamento poderá ser feito por financiamento ou FGTS. Os interessados que desejam contar com um dos dois recursos, deverão ler o edital disponível no site da Sato Leilões e também dirigir-se às agências da Caixa, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais.

No site da empresa leiloeira, está disponível a lista completa dos itens, assim como os valores para arremate dos bens. Para os interessados na compra, que devem ser maiores de idade, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e realizar o lance pelo link http://www.satoleiloes.com.br/Leilao/1157/.

Já para quem deseja participar do ato presencial do leilão, deverão comparecer no Novotel São Paulo Jaragua Conventions, localizado na rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista – São Paulo, no dia 19 de agosto, às 10h. Para mais informações sobre o processo do leilão o telefone é (11) 4223-4343.