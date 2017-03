Liga de Futebol do Munhoz Jr reúne centenas de pessoas no terrão do bairro

Por Jessé Brito

O campo do terrão é o único lugar de lazer do bairro Munhoz Jr que fica localizado na divisa das cidades de Osasco e Barueri. Até o ano de 2011, os times não tinham uma organização para marcação de jogos e campeonatos e havia uma certa disputa para saber qual era o time que mandava mais no campo. Foi ai que entrou a grande ideia de um morador do bairro que cresceu na beira do campo e olhava os erros de organização e estudou uma forma de melhorar. Foi criada a Liga de Futebol Amador do Munhoz Júnior. A iniciativa partiu dos moradores Gilmar e Gilson Lirio(Piu).

A ideia era montar uma comissão para organizar campeonatos no bairro, o projeto foi dando tão certo que começou a chamar a atenção da sociedade e principalmente de políticos, que infelizmente, eleição após eleição chegam fazem suas promessas e logo após as eleições somem.

Atualmente o senhor Piu é o presidente da Liga.

Piu é uma pessoa que tem uma batalha incansável em busca de uma área de lazer digna para os moradores locais, e também é um multiplicador de amantes da várzea pois muitas pessoas se espelham nele e por amor também batalham para não deixar esta tradição morrer nas próximas gerações.

Atualmente a Liga de Futebol Amador do Munhoz Júnior é conhecida pelos campeonatos organizados no bairro, sem confusões e com total respeito atraindo a família para a beira do campo. Aos sábados, a liga recebe cerca de 40 crianças em sua escolinha de futebol, sem nenhuma ajuda e sem alguma condição pois o campo não tem vestiário e água para matar a sede dos atletas.