Liminar obtida por Tinha de Ferreira tira R$ 18 milhões por ano e empregos de Osasco

O projeto de lei complementar nº 01/2018, de autoria do Executivo de Osasco, barrado pelo vereador Tinha de Ferreira na Câmara Municipal, por meio de liminar, tira dos cofres públicos de Osasco cerca de R$ 18 milhões por mês. O projeto, encaminhado em regime de urgência para votação, é uma resposta à Lei Complementar 157/2006, que redistribui o ISS de várias atividades e que afeta as receitas municipais.

Em seu projeto, a Prefeitura propõe a redução da alíquota de agências de viagens de 3% para 2%, equiparando-a aos demais municípios do entorno, e permitindo que as grandes empresas emitam passagens a partir de Osasco, o que geraria mais emprego e, consequentemente, aumentaria a arrecadação.

Ao promover a mudança na alíquota do ISS, a Prefeitura abriria mão de menos de 0,01% da receita do município. O percentual seria ínfimo diante dos ganhos. A nova alíquota colocaria Osasco na concorrência para atração de novas empresas com geração de 2 mil empregos e uma arrecadação superior a R$ 18 milhões/ano.

O vereador Tinha de Ferreira utilizou a tribuna para defender seu voto contrário ao projeto de lei do Executivo. No entanto, o vereador demonstrou não conhecer a realidade do município, pois relacionou empresas que não fazem parte da alíquota que está sendo reduzida. Ele também não procurou saber quais empresas já estão enquadradas na menor alíquota de 2%.

Na ânsia de fazer oposição ao governo, o vereador Tinha de Ferreira votou contra a cidade e seus moradores ao impedir a redução de impostos para empresários de um segmento que atua no desenvolvimento econômico do município, gerando emprego e renda para a cidade.

De acordo com a nota emitida pela Prefeitura, não se trata de isenção fiscal, mas readequação das alíquotas do ISS para garantir o crescimento econômico. “A urgência pela votação e aprovação na Câmara se dá, pois enquanto não houver alteração da forma de arrecadação, a cidade perde receitas mensalmente, comprometendo serviços essenciais de saúde e educação, além de correr o sério risco de não conseguir atrair novas empresas”, conclui a nota da prefeitura.