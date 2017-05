Linha de ônibus em Barueri muda itinerário por conta de desvios no Centro

Terá início nesta segunda-feira, 15, a mudança de itinerário da linha de ônibus (A 268 – Vale do Sol/Engenho Novo). Com a alteração, o coletivo deixará de passar por dentro do Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaini, no Centro, quando se dirigir no sentido Vale do Sol. Por conta disso, fará parada na nova baia perto do começo do bulevar.

A mudança visa reduzir o fluxo de ônibus no terminal em razão dos desvios programados pelo Demutran, que é ligado à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, para que a AES Eletropaulo inicie as obras de conversão da rede elétrica aérea pela subterrânea entre as ruas Campos Sales e Santa Úrsula.

O prazo previsto para término das obras é de 150 dias. A interdição do tráfego será na região do bulevar em trechos das avenidas 26 de Março e Henriqueta Mendes Guerra, a partir da madrugada de domingo, 14, para segunda-feira, 15.

Os serviços contam também com a participação das secretarias de Obras e de Serviços Municipais, integram o novo projeto de modernização e revitalização do Bulevar e têm como objetivo modernizar e diminuir a poluição visual do Centro de Barueri.

Para a segunda fase, a Prefeitura de Barueri está providenciando um projeto que prevê ainda benfeitorias como: lâmpadas de LED, melhoria das calçadas e do paisagismo.

Rotas alternativas

As interdições no tráfego no entorno do bulevar serão realizadas em quatro fases. Mas, para tanto, a Prefeitura de Barueri sinaliza a região com placas, faixas de orientações sobre desvios e rotas alternativas.

A primeira fase terá tráfego fechado em trecho da avenida 26 de Março (sentido Alphaville). Neste caso, para voltar à via, o condutor passará pela rua Fioravante Barleta, avenida Dom Pedro II e travessa Celidônio Guerra.

Em outra fase, a segunda, o desvio ocorrerá na avenida Henriqueta Mendes Guerra (direção Jardim Belval). O motorista só retornará à via após entrar na rua Enedina Chalupe Guerra, dirigir na rua Benedita Guerra Zendron e sair na rua Santa Úrsula.

A terceira fase de desvios voltará a acontecer na avenida 26 de Março, quando todo trecho estará fechado. Com isso, o motorista seguirá pela rua Fioravante Barleta e avenida Dom Pedro II, mas não continuará por toda a travessa Celidônio Guerra: vai entrar pela baia externa de ônibus do terminal rodoferroviário e acessar a rua Professor João da Mata e Luz, passando em frente à Prefeitura de Barueri. Já a quarta fase ainda está em estudos pelo Demutran.