Lins e Alckmin entregam obra anti-enchente na Zona Norte

A obra concluída tem 1,2 mil metros e fica entre a ponte da avenida Luiz Rink e a ponte da Avenida Presidente Médici na divisa de Osasco e São Paulo, a próxima etapa terá 2,6km de extensão

Na última segunda, 26, o governador Geraldo Alckmin ao lado do prefeito Rogério Lins entregaram a primeira etapa das obras de canalização do Ribeirão Vermelho. A obra concluída tem 1,2 mil metros e está localizada entre a ponte da Avenida Luiz Rink (na altura do Braço Morto do Tietê) e a ponte da avenida Presidente Médici. “Junto a essa entrega vamos apresentar uma demanda habitacional ao governador, precisamos tratar de 400 famílias, 250 precisamos encaminhar para o projeto habitacional e 150 precisamos consolidar um projeto de urbanização. A canalização traz muita alegria para nós, Osasco avança em passos largos para minimizar os problemas das chuvas. O governo do Estado está mais presente em nossa cidade”, disse Rogério Lins que estava muito confiante de que os problemas naquela região da cidade serão bastante reduzidos no próximo verão, época de muitas chuvas na cidade.

Além da entrega da obra, Alckmin assinou ao lado do prefeito a autorização para a canalização de mais um trecho do Ribeirão Vermelho, na divisa dos municípios de São Paulo e Osasco, entre a avenida Presidente Médici e a Rodovia Anhanguera. Nesta parte da obra o investimento de R$ 23,434 milhões. “A obra ficou muito bonita, bem feita. Já surtiu efeito porque, no último verão, reduziu bastante a questão das enchentes. E hoje estamos assinando para o início da segunda fase, com mais 2,6 km de canalização do Ribeirão Vermelho, que beneficiará São Paulo e Osasco”, disse Alckmin.

Com investimentos previstos de R$ 38,8 milhões no total, a canalização vai permitir elevar a capacidade de vazão do Ribeirão Vermelho de 60 para 125 metros cúbicos por segundo, de modo a prevenir inundações. As obras devem beneficiar mais de 100 mil pessoas, nos municípios de São Paulo e Osasco.

Os recursos são provenientes do Governo do Estado e do orçamento geral da União, por intermédio do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. As obras são de responsabilidade do DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) e já estão aprovadas pelo governo para já começar.