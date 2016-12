Lins não pode receber visitas e aguarda transferência

O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, do PTN, passou a noite preso na Cadeia Pública de Osasco Lins, desembarcou na manhã deste domingo (25) no Aeroporto Internacional de Guarulhos e se entregou à polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, Lins desembarcou de Miami, nos Estados Unidos, às 5h, se apresentou à Polícia Federal, e foi encaminhado para a Polícia Civil, na Deatur (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista) de Cumbica, onde a ocorrência foi registrada.