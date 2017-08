Lions Clube de Osasco promove a tradicional feijoada beneficente

A entidade com participação efetiva em ações em prol da comunidade realiza neste domingo, 20, a 53ª Feijoada Beneficente, com renda destinada à AACD

Como aconteceu nas edições anteriores, a festa que já faz parte do calendário anual das ações do Lions Osasco, será um sucesso. O objetivo é arrecadar recursos em prol de uma entidade séria e comprometida com o cidadão, que é a AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente.

Nesta edição a Feijoada mais uma vez será realizada na AACD/Osasco, localizada à Avenida Getúlio Vargas, 1150, Jardim Piratininga, com estacionamento no local, no horário das 12h30 às 15h30.

Com certeza, graças ao empenho da diretoria e de todos os demais integrantes do Lions, os participantes ficarão satisfeitos com o almoço e também felizes por ajudar uma causa nobre. No local haverá recreação infantil e ainda sorteio de brindes.

Aquele que quiser participar do evento e ainda não adquiriu o convite, pode fazê-lo no dia, pois estará à venda na portaria da AACD, lembrando que crianças até doze anos não pagam.