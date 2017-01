Lojas do Shopping União de Osasco estão com desconto de até 70%

Chegou a hora de aproveitar as oportunidades nas liquidações das lojas do Shopping União. É que a troca de coleção está chegando e quem ganha é o consumidor que pode encontrar aqueles produtos desejados a preços realmente vantajosos, com descontos de até 70%.

Confira:

Blue White (liquidação nas peças de verão 25%)

Night Day (saldão de mostruário até 50%)

Scene (bazar descontos tudo com 50%)

Trinity (melissas selecionadas com descontos)

Deny Sports (liquidação até 50%)

World Tennis (liquidação até 50%)

Program (liquidação até 60%)

O Boticário (perfumes femininos e maquiagem até 40%)

Danydeb (relógios selecionados com 50%)

Zatta (liquidação de R$ 49,90 até R$129,90)

Canellado (promoção qualquer peça até R$129,90)

Colombo (liquidação até 70%)

Bayouver (liquidação até 30%)

Oticas Mariana (promoções específicas com até 30%)

C&A (liquidação até 60%)

Riachuelo (liquidação até 60%)

Brilly (liquidação até 50%)

Quem Disse Berenice? (liquidação até 50%)

Casa das Alianças (bota fora até 50%)

Alianças Forever (liquidação até 40%)

Tiara Bolsas (liquidação até 30%)

Preçolandia (liquidação até 50%)

Di Gaspi (liquidação até 50%)

You Com (liquidação até 40%)

Zêlo (liquidação de 10 a 50%)

Polo Wear (liquidação até 50%)

Johara Gold (liquidação até 30%)

Clube Melissa (liquidação até 50%)

Castor (limpa estoque até 70%)

Planet Girls (liquidação até 50%)

CNS (liquidação até 40%)

LKR (liquidação de 10% a 20%)

Khelf (liquidação até 50%)

Tent Beach (liquidação até 30%)

World Tennis Classic (liquidação até 50%)

Lilás (liquidação até 50%)

Pontal (liquidação até 50%)

Morana (liquidação de 20% a 50%)

Âmbito (liquidação de 5% a 25%)

Nicoboco (liquidação de Verão 3 camisetas básica adulto por R$99,99)

Deny Tennis (liquidação até 50%)

Tennis One (bota fora até 50%)

Handbook (liquidação até 50%)

Hering (liquidação até 40%)

Centauro (liquidação até 50%)

Authentic Feet (liquidação até 40%)

Natoon (liquidação 10%)

M.Officer (liquidação até 70%)

Ortobom (liquidação até 40%)