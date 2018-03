Lollapalloza muda funcionamento da Linha 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú) da CPTM

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) preparou uma operação especial para atender as pessoas que utilizarão a Linha 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú) para chegar ao Festival Lollapalooza, entre quinta-feira e domingo, dias 22, 23, 24 e 25 de março. O público estimado nos quatro dias de evento é de 315 mil.

A Estação Autódromo fica a 600 metros do Autódromo de Interlagos, local dos shows. Os portões G, R e N são os mais próximos da estação. O esquema será implantado na quinta (22) e na sexta-feira (23), entre 20h15 e meia-noite. Nesse período, a circulação de trens será realizada com intervalos de 5 minutos, entre as estações Pinheiros e Grajaú.

Já no sábado (24), o intervalo entre os trens será reduzido para 4 minutos, entre as estações Pinheiros e Grajaú, das 21h30 à 1h da manhã. A operação especial prossegue também no domingo, (25), das 20h30 até meia-noite.

Além de trens extras posicionados em locais estratégicos para serem utilizados em caso de aumento da demanda, as estações de maior movimento terão empregados bilíngues, avisos sonoros, cartazes e banners em português e inglês. Para agilizar o embarque na volta, a CPTM recomenda aos usuários comprar antecipadamente os bilhetes de viagem, preferencialmente, levando o dinheiro trocado.

Durante os quatro dias do festival, os trens da CPTM, do Metrô e da Linha 4 circulam até meia-noite, com exceção do sábado, quando a operação é estendida até a 1h da manhã.

Portanto, ao saírem do festival, as pessoas devem estar atentas aos horários de funcionamento dos trens. Para quem for utilizar outras linhas da CPTM ou do Metrô, é preciso se programar para chegar na estação de transferência desejada até as 23h20, tanto na quinta, como na sexta e no domingo.

Já no sábado, quando a operação ferroviária ocorre até a 1h da manhã, os usuários que desejarem fazer a transferência entre as linhas devem embarcar na Estação Autódromo até 0h20 para chegar a tempo da transferência.