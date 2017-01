Maestro João Carlos Martins emociona torcida que foi na Arena Barueri

A abertura da última rodada do grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Juniores, em Barueri no domingo, 8, foi de pura emoção. Uma parceria entre a “Casa de Eventos e Shows Apogeo” de Alphaville com a prefeitura de Barueri, trouxe para o município o consagrado maestro João Carlos Martins. Antes da bola rolar, o músico levantou o público que compareceu em grande número na Arena Barueri. Ele tocou o Hino Nacional ao som de um piano de cauda. A apresentação não gerou nenhum gasto público para a administração.

Para João Carlos Martins, “é importante democratizar a música clássica em todos os segmentos da sociedade. Seja em um campo de futebol, no Carnegie Hall ou numa Sala São Paulo a emoção é sempre grande. Sou um grande chorão, então sempre me emociono.”

Para o secretário de Esportes de Barueri, Tom Moisés, “a apresentação do maestro lembra antes de tudo superação e é isso o que o esporte proporciona. Isso tem tudo a ver com esporte e cultura e é isso que queremos fazer na cidade. Educar nossas crianças e adolescentes, por meio de atividades de esportes e oficinas de cultura.”

Presente no estádio, o prefeito Rubens Furlan enalteceu o momento: “A apresentação foi fantástica. Eu sou um apaixonado pela música clássica e o talento desse homem é tão grande que Deus vai fazendo as coisas para provar que o que Ele dá é Dele, e nada pode impedir.”

Nos jogos que ocorreram na sequência, Audax-SP e Santos ficaram no empate em 1 x 1, resultado que classificou o Santos para a segunda fase. Rio Branco-AC venceu a equipe do Floresta-CE por 5 x 1.