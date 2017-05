Maior autoridade do Krav-Maga no Mundo visitou Osasco

No último sábado, 27, aconteceu pela primeira vez no município de Osasco o exame de graduação de Krav-Maga – Arte Marcial Israelense para Defesa Pessoal; Ministrado pelo Grão Mestre Yaron Lichtenstein, 9º DAN que é a autoridade máxima do Krav-Maga no Mundo e pelo Sensei Rotem Lichtenstein 5º DAN, presidente da escola, ambos nascidos em Israel. O exame foi realizado no Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva – Geodésico na cidade de Osasco. Participaram do exame cerca de 300 alunos que receberam a faixa amarela vindos de varias cidades do Estado de São Paulo, além de outros estados como Santa Catarina, Minas Gerais e Pará.

O evento ainda foi prestigiado por aproximadamente 150 pessoas, entre amigos e parentes de alunos.

Com respostas simples, rápidas e objetivas para situações de violência do dia a dia, o Krav-Maga visa mostrar ao cidadão comum como se defender, independente de condicionamento físico, idade ou sexo. Não existem regras ou competições esportivas, seu objetivo único e exclusivo é: “A defesa da vida”. O exame foi organizado pela academia de Krav-Maga Bukan filial Osasco.