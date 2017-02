Maior plataforma de ensino de matemática do mundo será implantada em 30 escolas de Barueri

Na quarta-feira, 15, diretores de escolas e gestores pedagógicos e os profissionais da Fundação Lemann participaram de uma importante reunião de trabalho que também serviu para anunciar a ampliação da parceria com a Khan Academy, maior plataforma de ensino online de matemática do mundo. A partir de agora, 30 escolas da rede municipal além da Fieb Maria Teodora integrarão o projeto que incentiva o uso de tecnologia para melhorar o rendimento escolar.

Para que o projeto obtenha excelentes resultados, a Secretaria da Educação já está concluindo a instalação de laboratórios com internet e computadores em todas as escolas envolvidas. Ainda pensando no sucesso do programa, já estão sendo implementados treinamentos especiais com os professores de matemática das unidades escolares envolvidas, com os gestores da Khan Academy.

Os alunos de 5º e 9º anos das escolas envolvidas, participarão de um programa denominado Avaliação de Impacto, que medirá o índice de aprendizado. O resultado será medido no final do ano, por intermédio da Prova Brasil, uma avaliação estabelecida pelo MEC.

A Khan Academy é uma iniciativa que pretende disponibilizar recursos multimédia gratuitos que ajudam na aprendizagem escolar.

A plataforma atua com a ajuda de vídeos e jogos, a ferramenta oferece mais de 300 mil atividades. As aulas são elaboradas de acordo com as habilidades que o aluno domina e as que precisa aprimorar. Assim, auxiliam no reforço de temas abordados em sala de aula e também introduzem noções de ciências, computação, história e economia.