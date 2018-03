Mais 170 mil pessoas já tomaram a vacina da Febre Amarela em Osasco

Embora Osasco não seja considerada área de risco para a febre amarela, segue alta a procura pela vacina nas unidades de saúde do município. Entre os dias 20 e 28 de fevereiro foram aplicadas 39 mil doses. Desde novembro do ano passado até 28/2 foram 172.485 doses, sendo 86.701 padrão e 85.784 fracionadas. A faixa etária dos 15 aos 59 anos é a que mais tem procurado a vacina.

Desde a realização do Dia “D” de Vacinação contra a Febre Amarela em 17/2, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, passou a oferecer a vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 13h30 às 15h30. O cidadão pode ainda fazer o agendamento pela Central 156 ou pelo telefone 3651-7080.

Todas as semanas, às sextas-feiras, o Ministério da Saúde divulga um balanço dos casos de febre amarela, incluindo os que estão sob suspeita, os investigados e os confirmados. Todas as suspeitas são investigadas pelo Instituto Adolfo Lutz.

É a partir de estudos e investigações do Grupo de Vigilância Epidemiológica que o Ministério da Saúde e o governo do Estado definem quando há necessidade de bloqueio do vírus e traçam as estratégias de campanhas de vacinação. Osasco não se enquadra entre as cidades classificadas de risco.

Antes de se vacinar, as pessoas devem ficar atentas às recomendações do Ministério da Saúde. Gestantes, mulheres que estejam amamentando bebês com menos de 6 meses, crianças com menos de 9 meses, qualquer pessoa que tenha alergia a ovo, idosos, pessoas em quimioterapia e em determinados tratamentos de saúde não podem receber a vacina devido aos riscos de reações graves. Quem já tomou a vacina anteriormente não deve tomar outra dose.

Em Osasco, a Secretaria de Saúde tem como meta a imunização de 500 mil pessoas.

NÚMEROS DA VACINAÇÃO EM OSASCO

1.353 – 9 meses a um ano (padrão)

16.763 – 1 a 9 anos (padrão)

11.361 – 2 a 9 anos (fracionada)

8.798 – 10 a 14 anos (padrão)

7.987 – 10 a 14 anos (fracionada)

53.887 – 15 a 59 anos (padrão)

60.625 – 15 a 59 anos (fracionada)

5.900 – mais de 60 anos (padrão)

5.811 – mais de 60 anos (fracionada)