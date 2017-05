Mais de 400 policiais militares fizeram megaoperação na região oeste de SP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), encerrou em 16 de maio de 2017, por volta das 23h a Operação Força Metropolitana Simultânea, que visava proporcionar o aumento da percepção de segurança nas comunidades dos 38 (trinta e oito) Municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

O objetivo da operação foi a inibição da prática de delitos e consequente diminuição dos indicadores criminais, através da atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

Participaram da execução da operação integrada os 470 policiais militares sendo que 183 deles pertencem ao Batalhão Ômega que fortaleceu a atuação da Polícia Militar nas ruas de Osasco e região.

Em toda a área do CPA/M-8 foram 707 pessoas abordadas, 450 veículos vistoriados em 22 pontos de bloqueios, 54 pontos de visibilidade, 27 pontos de saturação. Como consequência houve 65 veículos recolhidos, sete flagrantes de crimes, sendo dois deles de Tráfico de Entorpecentes