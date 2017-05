Mamães que praticam esporte em Osasco

Sua mãe é do tipo que vive na academia e adora praticar esportes? Então esta matéria foi feita para ela. Se ela nunca fez um esporte, ou até mesmo uma caminhada, peça para ela ler a matéria. O Correio Paulista encontrou um grupo de mães que praticam caminhada e corrida em uma avenida de Osasco

Com a tecnologia do século 21, a geração atual já não é igual a dos anos 80, onde as crianças praticavam inúmeras brincadeiras, onde envolvia muito movimento físico, consequentemente as crianças cresciam com poucas chances de sedentarismo. Hoje a tecnologia oferece um número infinito de entretenimento seja pelos smartphones, tablets, smartTV, computadores e vídeo games. Estes são alguns exemplos de diversão que força as pessoas ficarem muito tempo sentadas ou até mesmo deitadas provocando sedentarismo aos adeptos dessas tecnologias.

É por este motivo que os profissionais de educação física vêm a cada dia se especializando e inovando para que possa incentivar aos seus alunos a ter uma mudança de vida para melhor.

Para combater os casos de sendentarismo, alguns grupos estão se formando em Osasco e região. O que se vê ultimamamente nas grandes vias do muncípio, são homens, mulheres e crianças praticando exercícios de caminhada e corrida.

Na Avenida Sport Clube Corinthians Paulista, no bairro do Jardim das Flores, próximo ao Corpo de Bombeiros, existe um projeto de corrida e caminhada chamado Fit Run da academia FitClub, as aulas acontecem todos os dias das 19h às 21h30.

Alguns detalhes fazem toda a diferença desse grupo, como a presença de um profissional de educação física orientando a forma correta de fazer os exercícios, a equipe uniformizada que chama a atenção de quem passa pela avenida e desperta a curiosidade para saber quem são estas pessoas que estão ali todos os dias?

O projeto é um sucesso pois está dando certo. Homens e mulheres treinam todos os dias e cada um tem o seu ritmo de vida diferente, mas existem pessoas que recebem uma atenção especial.

Coloque-se no lugar de uma mulher que acorda as crianças, prepara café, arruma os pequenos para a escola cuida do marido, vai trabalhar, volta do trabalho, pega as crianças na escola, prepara o jantar e ainda sim arruma um tempo para praticar um esporte como a caminhada e a corrida.

Algumas integrantes do grupo são mães e se orgulham em ostentar o troféu de mãe esportista. Elas são exemplos de mamães que praticam exercícios físicos todos os dias. São exemplos para maridos e seus filhos. Para elas não há tempo ruim, elas mostram que sim é possível arrumar um tempo durante o dia para se exercitar e ficar com o corpo sarado.

Dedicamos esta matéria para você, mamãe, que segundo a bíblia é a coluna da casa e também é aquela sábia que vai edificar a sua casa. Queremos com esta matéria ajudar e incentivar você e a sua família, a praticar exercícios físicos, isto vai prevenir problemas de saúde que infelizmente ainda ceifam muitas vidas devido o sendentarismo.

No domingo 14, postaremos um vídeo mostrando um pouquinho do treinamento que estas guerreiras encaram todos os dias no grupo do facebook chamado: Esporte na Várzea.