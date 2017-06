Manifestantes colocam fogo em caçamba no centro de Osasco

Fotos: Osasco Depre

Na manhã desta sexta, 30, colocaram fogo em uma caçamba na rua Primitiva Vianco, ao lado do Supermercado Extra, no centro de Osasco. De acordo com pessoas que passavam pelo o local, o incêndio foi proposital, o objetivo era fechar a via para passagem de ônibus. A Primitiva Vianco é uma das principais vias da cidade, onde passam várias linhas de ônibus da cidade.

Alguns comércios do centro da cidade tiveram que fechar as portas. Sindicalistas se reuniram no Largo de Osasco. De acordo com a assessoria dos sindicatos, estão programadas passeatas e trancaços durante o dia, principalmente na cidade de Osasco.

O motivo das manifestações é a corrupção no país.

No ponto de vista de paralisação, a Greve Geral foi um fiasco, pois a CPTM opera com todas as linhas normalmente. O Metrô o sindicato voltou atrás da decisão de aderir ao movimento e não participam da greve. Metrô terá operação normal em todas as linhas. Ônibus municipais de toda região operam normalmente. Os ônibus intermunicipais da EMTU, vão operar normalmente.