Marco Luque vai se apresentar em Barueri no dia 12

O Stand Up Comedy é a nova tendência quando o assunto é humor. Conhecido como formato “cara limpa”, o Stand Up é composto por um ator, que fica de pé ao contar histórias ao público. Conta com o apoio de microfone, pedestal e o inseparável banquinho. É assim que Marco Luque se apresenta em seu projeto solo.

Há 10 anos, o ator e humorista Marco Luque pendurou as chuteiras de jogador de futebol, tornando-se ator. Envolvido no teatro desde a infância, Luque partiu para o humor. Fez parte da bancada do programa CQC, na Band. Mantém um quadro na rádio Mix e fez parte há três anos do elenco da Terça Insana, apresentando personagens hilários que conquistaram o público, como o motoboy “Jackson Faive” e o taxista “Silas Simplesmente”.

Trabalhou na “Companhia dos Ícones” e no “Quarteto em ri maior”. Participou do grupo Comédia ao Cubo, dublou filmes, foi locutor, fez diversas campanhas publicitárias, atuou nos espetáculos “Tudo Pela Fama”, “Quando as Máquinas Param”, “O Auto da Barca do Inferno”, “Inês” e participou do seriado Carga Pesada da Rede Globo. Para surpresa de muitos, atuou em peças do dramaturgo Plínio Marcos.

Após larga experiência nos palcos, descobriu seu talento de “Cara Limpa” também no Stand Up Comedy, contando histórias de sua vida de uma forma inusitada. Argumenta assuntos do cotidiano com o público, lembra histórias de alguns acontecimentos pessoais, proporcionando a todos uma noite realmente muito divertida e engraçada.

Luque já se apresentou no formato “cara limpa” com o grupo “A Divina Comédia”, “Improvável” espetáculo de improviso da companhia Barbixas e “Comédia ao Vivo”.

O humorista foi recentemente contratado pela emissora Globo para participações no programa Altas Horas com Serginho Groisman.

TEATRO MUNICIPAL DE BARUERI

Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Vila Boa Vista – Barueri/Sp

627 Lugares

Dia: 12 de fevereiro

Horário: Domingo – 18h

Duração: 70 minutos / Indicação: 14 anos / Gênero: Stand up Comedy

PREÇOS DOS INGRESSOS

INTEIRA: R$ 80,00

MEIA: R$ 40,00

