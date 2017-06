Marcos Neves diz a verdes que está firme no PV

Para fortalecer a união e a organização, a coordenação do Partido Verde Bacia 6 promoveu reunião na noite de segunda-feira (26/6), na sala de eventos da Associação Comercial, em Carapicuíba. Dentre os participantes, o prefeito da cidade, Marcos Neves; Carlos Marx, presidente do PV Osasco, porta-voz regional e dirigente estadual da sigla; vereadores e presidentes municipais.

Na oportunidade, foram abordados temas como voto distrital, lista de pré-candidatos ao pleito de 2018 e ações municipais dos verdes. O médico Wilson Marcelino, anfitrião do encontro e presidente do PV Carapicuíba, discorreu sobre a crise política nacional e regional. “O PV defende plenamente o parlamentarismo. E temos bandeiras históricas como o meio ambiente e a diversidade”. Wilson defende que os verdes da Bacia 6 assumam compromisso de lançar um candidato a deputado federal e um a estadual, unindo esforços para elegê-los.

Carlos Marx fez um balanço sobre o desempenho do partido nas últimas campanhas eleitorais, alertando para a importância de um trabalho permanente voltado para o crescimento do PV nos municípios e na região. Comentou sobre encontro estadual da legenda a ser realizado em 5 de agosto, no interior do Estado, e sobre a recente pesquisa do Datafolha.

“A pesquisa do Datafolha divulgada domingo passado, 25/6, mostra que a popularidade do Partido Verde vem num crescente. O PV é um dos seis partidos preferidos pelos brasileiros e ocupa o quarto lugar dentre os mais citados pela população, alcançando 1% da preferência dos entrevistados na pesquisa”, disse Marx.

O prefeito Marcos Neves falou da necessidade de reorganizar a legenda para o fortalecimento do PV no próximo pleito eleitoral. “Ao contrário do que alguém falou, não tenho interesse nenhum em deixar o PV. Defendo que nosso partido lance candidaturas fortes. Hoje temos seis deputados estaduais e devemos trabalhar para que nossa bancada volte a ter pelo menos os nove deputados que elegemos em 2010. Nosso desejo é ter candidatos fortes em nossa região”.

Neves salientou que o partido deve refletir bastante sobre o lançamento de candidatos próprios ao governo do Estado e à Presidência. Segundo ele, o PV deve apoiar candidaturas fortes que ajudem a ampliar sua presença nos parlamentos.

Toninho Amizade, vereador por Jandira, reforçou a necessidade de valorizar a legenda para avançar nas próximas eleições, já pensando também nas estratégias para as eleições de 2020.

“É importante termos candidatos a deputado estadual e federal na nossa região. O Penna está aberto para conversar com todos da nossa Bacia”, disse Sandra Gama, presidente do PV de Embu das Artes. O presidente nacional do PV, José Luiz de França Penna, já atuou como deputado federal e vereador por São Paulo. Atualmente, é secretário Estadual da Cultura.

“Estou disposto a trabalhar para o crescimento do PV na minha cidade”, resumiu o vereador por Carapicuíba, Cesar Augusto José, popularmente conhecido como Guto.

Também vereador por Carapicuíba, Valdemar Bovo discorreu sobre a ideologia do PV e reforçou seu desejo de trabalhar duro para ter uma cidade mais bonita, limpa e, principalmente, diminuir a criminalidade da cidade.

Aristides Pinheiro, do PV Cotia, falou da necessidade de reorganização da legenda local, com pessoas profundamente comprometidas para que a sigla cresça e se consolide no município.

A defesa de interesses partidários em âmbito regional e municipal foi lembrada por Antonio Beserra Lima, vereador PV Carapicuíba.

O PV Bacia 6 engloba 13 cidades. São elas: Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra.