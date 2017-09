Mariana Lincoln, a escrivã da Polícia Civil de Osasco que é sucesso nas redes sociais

A escrivã Mariana Lincoln tem 15 anos de Polícia Civil, mas nos últimos meses, ela ganhou fama nacional ao dividir os seus momentos profissionais, familiar e pessoal na rede social Instagram.

Ela trabalha no 9º DP do bairro de Presidente Altino em Osasco. Atualmente são 13 mil ‘seguipol’, nome dado por Mariana aos curtidores da sua página. “Começou quando eu participei de uma ocorrência e fotografei algumas situações e começou a dar retorno no meu Instagram. Depois disso comecei a fazer o dia-a-dia da minha profissão.” De acordo com Mariana, os Directs(vídeos curtos do Instagram) estão servindo como aula para pessoas que querem seguir a carreira dela. “80% dos meus seguidores são pessoas que querem entrar na polícia e tem gente que não tinha vontade de entrar na polícia e hoje quer. ”

A policial, além de mostrar o lado profissional, começou a fazer os vídeos na sua casa e com a família. “Eu mostro lavando roupa, cuidando das crianças, acabou virando um reality show. Tenho fãs de todas as idades, desde crianças, mulheres, homens a até grandes nomes da corporação da Polícia.” Algumas histórias chamam a atenção. “Teve uma estudante que estava cansada de estudar, abriu o Insta e viu que eu estava trabalhando até altas horas, ela disse que aquilo deu incentivo para ela não desistir.” Muitas vezes, Mari, como é conhecida pelos os amigos, ajudou os seguidores dando palavras de incentivo. “Pessoas com depressão me escrevem dizendo que eu dei forças para ela continuar. Isso é muito emocionante para mim.”

Loira e de olhos verdes, Mariana revela que tinha a autoestima muito baixa, com os vídeos a vida ganhou um brilho diferente. Ela se encontrou nas redes sociais e não sabe por que fez tanto sucesso. “Isso me faz muito bem, assumo qualquer consequência, pois ajudou muito a minha autoestima.”

Alguns ‘seguipols’ mandam presentes para a escrivã. “Já recebi uma placa, capa de celular. Eu me abro com o pessoal, choro, brinco, já fiz até tutoriais de maquiagem, meus seguidores são meus amigos mesmo.” Devido a sua beleza, a escrivã já recebeu algumas cantadas, mesmo porque seu público é composto por 65% de homens, com faixa etária de 25 a 34 anos. “Quando eu vejo que está passando do limite eu bloqueio. ” Mari não dá margem para os mais abusados e deixa sempre explicíto que tem um casamento sólido e feliz. Quer saber um pouco mais sobre a Mariana Lincoln, o Insta dela é o www.instagram.com/marianalincoln