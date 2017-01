Matanza vai tocar músicas inéditas no dia 22 em Osasco

Após passar por cidades litorâneas, como Porto Belo, Florianópolis e Santos, os rockeiros do Matanza chegam a Osasco no próximo dia 22 de janeiro, para uma apresentação que promete surpreender os fãs. Programada para iniciar às 18h, a festa será no Clube Hortência, com capacidade para 800 pessoas, que poderão ter o privilégio de ouvir um novo sucesso da banda carioca.

“A gente está preparando uma surpresinha para este show. Vamos tentando passar para uma ‘estrada diferente’. Talvez role de tocarmos músicas que a galera nunca tenha ouvido antes. Quem sabe? ”, cogita Jimmy London, vocalista do Matanza.

A expectativa é de casa cheia, já que em sua última passagem pela cidade paulista, em agosto de 2015, o quarteto lotou o ambiente. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, através do link https://goo.gl/U0TAJY e quem levar 1kg de alimento não perecível paga meia entrada, no valor de R$ 40,00. É indispensável apresentar documento com foto na entrada.

Sobre o Matanza

Criada em 1997, no Rio de Janeiro, a banda de rock pesado Matanza é uma das mais bem-conceituadas e respeitadas no cenário nacional. Com seu estilo único de fazer música, o quinteto formado por Jimmy London (vocal), Mauricio Nogueira (guitarra), Jonas Cáffaro (bateria), Dony Escobar (contrabaixo) e Marco Donida (guitarra) já se apresentou em mais de cem cidades brasileiras e em grandes festivais, como o Sepulfest (2004), o Rock In Rio (2011), a Virada Cultural (2016) e o Lollapalooza Brasil (2016), por exemplo.

No Brasil, o Matanza é pioneiro do estilo “countrycore”, que mistura o country norte-americano à energia e intensidade do hardcore, com pitadas de thrash metal e o folk irlandês. Sempre com letras bem-humoradas, o grupo conta histórias de bebedeiras, ressacas e brigas de bar em sua maioria, porém também faz críticas sociais em músicas como “Orgulho e Cinismo” e “Odiosa Natureza Humana”.

São oito discos gravados até o momento e todos estiveram nas listas de melhores álbuns de rock em seus respectivos anos de lançamento. Em 2006, o disco “A Arte do Insulto” foi eleito o melhor do gênero pela revista Dynamite. Três anos depois, os endiabrados cariocas foram escolhidos para abrir os shows do Motorhead no Brasil.

O Matanza já atraiu mais de 45 milhões de views em seus vídeos oficiais no Youtube, possui cerca de 46 mil seguidores no Twitter e meio milhão no Facebook. Em dezembro de 2012, foi criado e produzido pelos próprios integrantes, o Matanza Fest, festival que visa fomentar a cena do rock nacional juntando bandas da nova geração com os que fizeram história no meio. Em 2017 acontece a sexta edição do evento, que já alcançou milhares de fãs pelo Brasil.

SERVIÇO:

Dia: Domingo, 22/01

Horário de abertura da casa: 17h

Local: Clube Hortência

Endereço: Rua Avelino Lopes, 379 – Centro – Osasco

Telefone: (11)3683-7755

Classificação etária: 18 anos (é obrigatório apresentar documento com foto)

Pontos de venda de ingressos:

Mineiro Rock Bar (Av. Maria Campus, 706 / Centro, Osasco) – (11)97712-5151

B2 Surf Wear (Av. dos Autonomistas, 5059, km 18 – (11)4565-3351

Casa Amarela (Rua Mario Menen, sem número, perto da estação de trem de Osasco

Ou através do link: https://goo.gl/U0TAJY

Preços:

Promocional + 1 kg de alimento – R$40,00

Meia estudante – R$40,00

Inteira – R$80,00