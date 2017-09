Maternidade ganhará 25 novos leitos

No aniversário de 21 anos da maternidade amador aguiar, o prefeito da cidade Rogério Lins anunciou que no dia 10 de outubro o local ganhará novos leitos e que haverá uma integração maior com quatro polos de saúde que serão instalados na cidade nos próximos meses

Nesta quinta-feira, 21, a Maternidade Amador Aguiar na zona norte de Osasco completou 21 anos de existência, com o impressionante número de 130.699 partos realizados em duas décadas, esse número corresponde a praticamente 20% da população da cidade.

O superintendente da Maternidade Egidio Malagoli Neto disse que o local está passando por constantes mudanças. “Houve uma melhora significativa nos últimos meses, nós dobramos o número de partos, a média no ano passado era de 380 partos/mês, neste ano já atingimos 620 partos/mês.” De acordo com o superintendente a mudança acontece, pois houve uma maior integração entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com a maternidade.

Nos próximos meses, entrará em funcionamento na cidade de Osasco quatro polos de saúde da Casa da Mulher para gestação de alto risco. “Nesses polos teremos ultrassom, laboratórios e cardiotopografia, antes de vir para a maternidade as grávidas passarão por estes polos para avaliação da gravidade, se precisar de um tratamento específico encaminharemos para a Maternidade.” Os polos serão na UPA Vila Menk e Conceição, esses dois começam a funcionar ainda este ano, os outros dois serão no Pronto Socorro do Santo Antônio e no Osmar Mesquita no Helena Maria, mas a entrega ficará para o ano que vem.

O prefeito de Osasco Rogério Lins anunciou também que no dia 10 de outubro o local ganhou mais 25 novos leitos. “Existia uma área da maternidade que estava fechada há dois anos, numa situação bem precária, nós fizemos a reforma do local, e teremos um espaço para atender melhor as mulheres que procurarem a Maternidade Amador Aguiar.” O prefeito disse que um próximo passo para consolidar o sistema de saúde da cidade é a criação do Hospital da Mulher em Osasco. “Além disso queremos levar carretas da saúde para os bairros da cidade, faremos atendimentos específicos e depois encaminharemos para os locias.”