Médica de Osasco alerta para doença das dores nas costas

Uma das queixas mais frequentes da população, dor nas costas, poder ser mais do que simples “mau jeito”. Pode ser sinal de uma doença crônica séria, inflamatória e progressivamente incapacitante. Este é o alerta da reumatologista Ana Paula Bazilio, que faz parte da Associação Paulista de Medicina – Regional Osasco e membro da Sociedade Brasilieira de Reumatologia.

A espondilite anquilosante é uma inflamação das articulações da coluna vertebral e outras articulações, como quadris, ombros e membros inferiores. Acomete três vezes mais homens do que mulheres e pode apresentar os primeiros sintomas entre os 20 e 40 anos de idade. O diagnóstico correto pode demorar em média mais de cinco anos, pois a doença pode se apresentar em surtos de intensidade branda. “Se não diagnosticada e tratada adequadamente, pode levar à incapacidade física, com acentuada limitação dos movimentos e curvatura da coluna que dificulta o caminhar de forma ereta, ficando com o tronco curvado e a cabeça baixa – o paciente não consegue olhar para frente; somente para baixo”, informa Dra. Ana. “É importante conscientizar a população que as doenças reumática não só afetam as pessoas mais idosas, mas os mais jovens também, e podem ser manifestar de diferentes formas”.

Os principais sintomas da espondilite anquilosante: dores na coluna que se iniciam de modo insidioso durante algumas semanas, associadas à rigidez matinal da coluna, que diminui de intensidade durante o dia. A dor persiste por mais de três meses, melhora com exercício e piora com repouso.

No início, a espondilite anquilosante costuma causar dor nas nádegas, possivelmente se espalhando pela parte de trás das coxas e pela parte inferior da coluna.

O tratamento se inicia com anti-inflamatórios ou imunossupressores, dependendo da forma da doença. A doença não deve ser apenas tratada nos surtos de dores: o tratamento deve ser contínuo e necessita de acompanhamento do médico especialista.

Em casos tardios da doença, sem tratamento adequado, a espondilite anquilosante pode levar à limitação dos movimentos da coluna, além de comprometer as articulações periféricas. A orientação de qual medicamento utilizar deve sempre vir de seu médico que realizará a prescrição de forma individualizada, de acordo com a sua necessidade em particular.