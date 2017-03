Médicos da maternidade trabalhavam três horas ao invés de 12, diz secretário

Reclamação antiga das pacientes que frequentavam a Maternidade Amador Aguiar na zona norte de Osasco era a falta de médicos no local. O secretário de Saúde José Carlos Vido disse que nas administrações anteriores eram feitos acordos. “Os médicos que precisavam trabalhar 12 horas, trabalhavam apenas seis horas. Eles faziam mais acordos e trabalhavam apenas três horas.”

A nova administração da cidade herdou o sistema de Saúde com uma defasagem de 510 médicos. Com 83 novos contratados, o sistema está conseguindo atender as unidades de emergência. “Até o final de abril mais 110 estarão na rede trabalhando.”

O secretário disse que era uma injustiça o que era feito com o povo de Osasco. “Era uma injustiça e brincavam com o dinheiro público. A primeira ação nossa foi a cobrança da carga horária desses médicos. Com isso vamos melhorar o atedimento.”

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) passarão também por melhorias aponta o secretário. “Existe um processo avançado para terceirização das três UPA´s da cidade. Isso vai me disponibilizar um exército de médicos, enfermeiros e técnicos para serem incorporados na nossa rede. “