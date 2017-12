Mega da Virada pagará R$ 280 milhões. Será o maior prêmio da história das loterias da Caixa

Começar o ano de 2018 com uma bolada na conta? isso é possível? Bom para os apostadores isso é possível sim, e o sonho de ganhar R$ 280 milhões faz a imaginação voar alto imaginando o que se vai fazer com tanto dinheiro. Só com o rendimento mensal aplicado na poupança, um dos piores rendimentos no mercado financeiro hoje, renderia cerca de R$ 1,6 milhões por mês.

Para a mega da vidrada, dia 31, a Caixa Econômica Federal estima que a loteria pagará um prêmio de cerca de R$ 280 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas. Será a maior premiação já ofertada na história das loterias da Caixa. O sorteio será realizado no dia 31, véspera do Ano Novo.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do Brasil.