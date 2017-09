Meia atacante do Oeste Barueri aposta no acesso do time no Campeonato Brasileiro

O meia atacante Raphael Luz vem se firmando no time titular do Oeste. Ao entrar na equipe, contra o Goiás, na última rodada do primeiro turno da Série B, o jogador não saiu mais do time.

Autor de um dos gols da vitória sobre o clube goiano, ele já anotou mais três vezes com a camisa rubro-negra e agora é o vice artilheiro da equipe, atrás apenas de Mazinho, com sete gols.

– É sempre bom fazer gol, mas o principal objetivo a cada jogo é buscar os 3 pontos. Sempre fui um meia articulador, mas conheci um atleta, o Romerito, que me aconselhou a entrar mais na área, que a bola chegaria lá. Desde então, procurei ajudar minhas equipes não só com assistências, mas sempre ajudando com gols e também na marcação – disse o jogador.

Na oitava posição na tabela da Série B, com 34 pontos, o Oeste sonha agora com o G4 da competição. O Ceará, primeiro colocado da zona de classificação, tem 37. Segundo Raphael Luz, sonho nada distante para o elenco rubro-negro.

– A cada dia que passa, com os resultados positivos acontecendo, a nossa confiança aumenta, mas não podemos criar uma acomodação com nosso rendimento. Temos que continuar com os pés no chão e continuar trabalhando forte para fazer bons jogos – analisou Luz.

Para seguir embalado na competição, o Oeste tem pela frente o Náutico, querendo fugir da zona de rebaixamento. Raphael Luz analisa o confronto com os pernambucanos. No primeiro turno, o Rubrão conquistou um empate em 1 a 1, na Arena Pernambuco.

– O Náutico, embora esteja na zona de rebaixamento, conquistou três vitórias nos últimos cinco jogos.

É um time totalmente diferente do que a gente enfrentou no primeiro turno. Estamos esperando um time muito forte e que será um jogo muito difícil para nossa equipe – concluiu.