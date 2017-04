Menina que desapareceu não é da região. Saiba a real história desta foto

A foto de uma menina perdida em um posto de saúde está sendo compartilhada há dias por usuários do Facebook, Twitter e Whatsapp pedindo ajuda para que seus pais sejam localizados na cidade de Osasco, Carapicuíba, Barueri e em diversas outras cidades do país. A garota, no entanto, foi encontrada 40 minutos depois de se perder.

O episódio ocorreu no Amazonas, na quinta (20). Só o posto de saúde de Manaus, para onde ela foi levada, já recebeu mais de 30 ligações telefônicas de várias partes do país buscando informações sobre a garota.

A mãe da menina, Patrícia Veloso dos Santos, de 34 anos, conta que estava fazendo um lanche para a filha e precisou comprar um pote de manteiga. Ela foi até um comércio próximo e deixou a filha brincando na calçada em frente de casa por não mais que 3 minutos. “Me contaram que ela tinha ido atrás de mim para comprar bombom. Fiquei desesperada porque ela é minha vida”, diz a mãe, que chorou no telefone ao lembrar o episódio.

A menina foi encontrada na rua por dois rapazes e levada até um posto de saúde, que fica a poucos metros da casa dela. “Queria agradecer a esses dois anjos que passaram na vida dela”, diz a mãe.

Foi no posto de saúde que foi feita a foto que circulou na web. No posto, ela indicou o nome do pai e da mãe. Funcionários localizaram uma ficha de atendimento com o telefone dos familiares. E a mãe foi contatada por telefone. Antes disso, no entanto, a foto já bombava nas redes sociais.

Como a localidade em que ela foi achada (Avenida Brasil) é comum a várias cidades brasileiras, a imagem não deixou de circular até hoje. O fato não é uma exceção. Há histórias clássicas como a da menina Anna Laura, de 10 anos, de Belford Roxo (RJ). A foto dela, vez ou outra, ainda aparece em grupos de Whatsapp com o pedido de ajuda, mas a menina já foi encontrada há mais de seis meses. Em 2016, a PM da Bahia chegou a divulgar uma nota desmentindo o sumiço no estado. E até nos EUA a polícia chegou a ser acionada e negou o desaparecimento da criança no país.

Capitão da Polícia Militar de São Paulo e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o especialista Alan Fernandes pede uma reflexão sobre o compartilhamento de fotos de pessoas desaparecidas.

“Nós estamos vivendo na era da pós-verdade, em que os fatos em redes sociais acabam se tornando verdade. Como tudo no mundo, isso tem dois lados: se é mais uma ferramenta de informação para a polícia e a gente se vale disso para fazer planejamento, por outro lado, contém muitas informações falsas que prejudicam as pessoas implicadas e a própria polícia na persecução de criminosos”, afirma.