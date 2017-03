Meninas de Osasco goleiam e são goleadas

No último domingo, 26, jogando no Estádio do Rochdale, o Audax/Unip foi surpreendido pelo bom futebol apresentado pelo Iranduba, representante do Amazonas na maior competição de futebol feminino de nosso país e sofreu uma goleada de 6 a 2.

Já no mesmo dia, o Corinthians/Audax enfrentou o Grêmio, de Porto Alegre na cidade de Eldorado do Sul (RS) e aplicou um “chocolate” na equipe gremista, 5 a 0.

Com esses resultados, o Corinthians/Audax permanece na primeira colocação do Grupo 1 e o Audax/Unip em terceiro lugar.

Nesta quinta-feira, 30, no fechamento desta edição, os dois Audax se enfrentavam na Arena Barueri. E neste domingo, 2, às 15 horas, o Corinthians /Audax encara o Sport/PE, na Arena Barueri e na segunda, 3 de abril, às 18 horas, o Audax/Unip recebe o Grêmio/RS, no Estádio do Rochdale.com transmissão do canal SPORTV. (WB)