Menino que nasceu sem os quatro membros fará palestra em Osasco

Garoto de nove anos possui síndrome rara e nasceu sem os quatro membros. Após destaque no programa do Luciano Huck veiculado na Globo, o garoto chamou a atenção da diretoria do Audax e o clube patrocinará a primeira palestra do garoto em Osasco. Evento acontece no sábado e terá entrada gratuita no Teatro Municipal Glória Giglio.

Tiago Linck é um exemplo de superação, sua história emocionou e motivou muita gente no final de 2016. No último “Caldeirão do Huck” do ano anterior, o garoto de 9 anos da pequena cidade gaúcha de Tiradentes do Sul foi destaque ao conhecer um de seus ídolos, o palestrante australiano Nick Vujicic. Os dois possuem a mesma doença, uma síndrome rara, chamada Tetra-amelia. Nick e Tiago nasceram sem os quatro membros, braços e pernas, com essa condição, muitos dos recém-nascidos nem chegam a sobreviver, mas os dois sobreviveram e são exemplos de superação.

O australiano de 34 anos hoje é palestrante e roda o mundo em grandes eventos repassando sua mensagem, conscientizando sobre o bullying, algo que Nick sofreu em sua infância e inspirando pessoas a valorizarem a vida. Tiago Linck é uma dessas pessoas que Nick inspira. Os dois se conheceram em uma reportagem emocionante veiculada no Caldeirão do Huck, programa apresentado por Luciano Huck na Globo e que foi ao ar no dia 31 de Dezembro.

Durante o encontro, Linck revelou o sonho de ser palestrante, assim como Nick, e pediu dicas para o australiano. O desejo do garoto chamou a atenção da diretoria do Osasco Audax, que prontamente, abriu as portas para realizar seu sonho.

Esse desejo será concretizado no sábado, em evento aberto para o público de forma gratuita, Tiago Linck fará sua primeira palestra aos nove anos e será a inspiração de muitas pessoas. Patrocinada pelo Audax, a palestra acontecerá em Osasco no dia 7 de Janeiro com início às 17h no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina, Osasco – SP).