Menor de idade sofre abuso sexual na Avenida Manoel Pedro Pimentel em Osasco

No final da noite deste domingo, 25, uma menina de 14 sofreu um estupro na avenida Manoel Pedro Pimentel em Osasco, próximo a passarela que fica na via. De acordo com relatos da Polícia Militar, um homem arrastou a menina para debaixo da passarela. O local é ermo e escuro.

Os policiais Nishikawa e Claudinei, da 3ª CIA do 14º Batalhão da Polícia atenderam uma denúncia recebida pelo Copom e ao chegar no local avistaram a menina nua. Ela informou que o homem tinha acabado de abusar sexualmente.

Nos relatos, a menor de idade disse que foi abordada quando atravessava a passarela. O suspeito foi encaminhado à delegacia e indagado sobre a ocorrência, ele afirmou que havia abusado da menor. A menina passou por exames e foi liberada.